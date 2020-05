Emerson Palmieri per la fascia sinistra: il Chelsea chiede 40 milioni, l’Inter spera in uno sconto

La priorità per l’Inter – per quanto riguarda gli esterni – è sicuramente la fascia sinistra. Se dall’altro lato Antonio Conte può fare affidamento sul “rinato” Antonio Candreva, è sulla corsia sinistra che i nerazzurri hanno evidenziato una lacuna. Ashley Young quasi sicuramente resterà anche la prossima stagione ma la dirigenza è alla ricerca di un profilo importante per il posto da titolare.

Tra i tanti nomi spicca quello dell’italo-brasiliano Emerson Palmieri. Il laterale del Chelsea – seguito da tempo dall’Inter – è il profilo individuato dall’ex ct e Marotta studia la strategia adatta. Su di lui c’è anche la Juventus ma il prezzo è ancora alto: come riporta calciomercato.com il club inglese chiede infatti 40 milioni di euro. Al momento solo sondaggi ma l’Inter è pronta all’affondo decisivo.



