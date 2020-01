CdS – Eriksen a gennaio solo ad una condizione: l’Inter mette a disposizione 25 milioni

Il rapporto tra Christian Eriksen ed i tifosi del Tottenham è già ai minimi storici e, in caso di permanenza, rischierebbe di andare ben oltre rovinando una relazione che invece era stata splendida in questi anni. Il fantasista danese, dopo aver scelto di non rinnovare con il club, è stato invitato a lasciare la squadra già in questa finestra di gennaio pur di non ritrovarsi all’interno della rosa un calciatore scontento e puntualmente beccato dai propri sostenitori in campo.

L’Inter, come sappiamo, ha palesato in più modi il suo interesse: sia per quanto riguarda l’eventuale ingaggio a parametro zero a giugno, che per un possibile acquisto in questa sessione. Nel caso in cui Arturo Vidal dovesse complicarsi, secondo il Corriere dello Sport l’Inter anticiperebbe dunque l’accelerata per Eriksen di qualche mese. Il club nerazzurro spingerebbe per prenderlo subito, dopo aver già messo a disposizione circa 25 milioni, tra cartellino e commissioni.

