Eriksen è il primo acquisto dell’Inter dal Tottenham. In tre hanno fatto il percorso inverso

L’arrivo di Christian Eriksen all’Inter è un affare per certi versi storico. Uno degli acquisti più importanti e più attesi nell’era post-Triplete, il danese è anche una sorta di apripista per una possibile nuova via di calciomercato, diventando il primo calciatore a trasferirsi direttamente dal Tottenham all’Inter. Mai prima d’ora, infatti, la società nerazzurra aveva acquistato un giocatore dagli Spurs, completando invece tre operazioni in direzione opposta.

Nel mercato di gennaio del 1998 lo storico ex interista Nicola Berti fu il primo giocatore a lasciare l’Inter per sbarcare al Tottenham. Dopo di lui toccò al francese Stephane Dalmat, volato a Londra nel 2003 con la formula del prestito dopo due anni non esaltanti a Milano. L’ultimo affare tra le due società, infine, fu il passaggio di Edgar Davids sempre dall’Inter al Tottenham a titolo gratuito. Il centrocampista olandese giocò con gli Spurs dal 2005 al gennaio del 2007, quando fece ritorno all’Ajax. Ora le parti si sono invertite. E chissà che dopo Eriksen l’Inter non possa tornare a fare affari con i londinesi, anche se il presidente Daniel Levy si è dimostrato ancora una volta un osso durissimo…



