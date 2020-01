Sky – Eriksen-Inter, segnali positivi: l’agente torna a Milano. Giroud in arrivo con la cessione di Politano

Dopo l’accelerata improvvisa nella giornata odierna per lo scambio tra Inter e Roma che vedrebbe protagonisti Spinazzola e Politano, ecco che il club nerazzurro non perde certo di vista anche le altre trattative. Come segnalato da Gianluca Di Marzio per Calciomercato – L’Originale di Sky Sport, la pista Eriksen inizia a scaldarsi sempre di più adesso che le parti sembrano aver trovato un accordo di massima. Attenzione anche all’affare Giroud, pronto a sbloccarsi con la partenza verso la capitale di Politano.

Le ultimi di Di Marzio: “Giroud sta aspettando l’uscita di Politano, poi c’è il discorso di Eriksen. Segnali positivi dall’entourage nelle ultime ore sulla proposta dell’Inter al procuratore, che rientrerà a Milano a metà settimana. E questo è un segnale che manifesta la voglia risedersi con l’Inter e definire gli ultimi dettagli. Poi l’Inter sa quanto costa Eriksen, non credo se lo lasci scappare. Credo che a metà settimana la trattativa possa andare avanti in discesa”.

