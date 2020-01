GdS – Inizia l’Eriksen-Day: l’Inter lo abbraccia a Milano. Oggi visite e firma, domani l’annuncio

Nonostante la grande tristezza che la scomparsa di Kobe Bryant ha lasciato nel cuore di ogni sportivo nel mondo, la giornata di oggi in casa Inter ha un’importanza quasi epocale. Sarà infatti l’Eriksen-Day, con il trequartista danese atteso a Milano per i primi contatti con il mondo nerazzurro. Come annunciato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, il calciatore arriverà insieme alla compagna Sabrina Kvist con un volo privato, per sostenere le visite mediche, sia al Coni per l’idoneità sportiva che all’Humanitas di Rozzano.

Successivamente, come da programma, si recherà in sede per le firme sui contratti che renderanno definitivo il suo trasferimento all’Inter. E, qualora i tempi dovessero consentirlo, Eriksen potrebbe già incontrare Antonio Conte, lo staff interista ed i suoi nuovi compagni ad Appiano Gentile nel pomeriggio. Per quanto riguarda i dettagli contrattuali, la scadenza del nuovo accordo sarà nel giugno 2024 e il calciatore guadagnerà 7,5 milioni di euro più bonus all’anno.

Annuncio che potrebbe dunque slittare alla giornata di domani, quando verranno diffuse le primissime foto di Eriksen in maglia Inter. Difficile comunque che possa rendersi disponibile già per l’impegno di Coppa Italia contro la Fiorentina di mercoledì. Più realistica, invece, l’ipotesi di una sua prima apparizione nel prossimo turno di campionato contro l’Udinese.



