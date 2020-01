Eriksen-Inter, il retroscena che ha spinto il danese a chiedere la cessione immediata

La telenovela Eriksen-Inter è arrivata ormai ai titoli di coda, con l’attesissimo lieto fine che porterà il trequartista danese a vestire la maglia nerazzurra. Contratto faraonico per il centrocampista classe 1992, che all’Inter guadagnerà 10 milioni a stagione fino al 2024. Come riporta Il Giornale, il corteggiamento alla stella del Tottenham risale a più di due mesi fa. Già al primo incontro di Beppe Marotta con l’agente Martin Schoots avvenuto lo scorso 22 novembre a Milano, il ds nerazzurro aveva manifestato la volontà di acquistare il calciatore. L’ipotesi iniziale è stata quella di un acquisto a parametro zero per giugno, ma i rapporti a dir poco burrascosi di Eriksen con Josè Mourinho hanno spinto il calciatore a chiedere la cessione anticipata. Gli uomini di mercato nerazzurri si sono fatti trovare subito pronti, ed adesso l’Inter è pronta ad abbracciare il grande acquisto di gennaio, per continuare a sognare in grande.

