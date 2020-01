Eriksen, l’Inter supera il PSG: il danese vuole essere leader. Ora Marotta tratta col presidente del Tottenham

L’Inter si gioca l’all-in su Christian Eriksen. L’offerta presentata al danese ed al suo agente ha convinto il ragazzo: 7,5 milioni annui più bonus in un contratto con scadenza 2024. Le lusinghe del Paris Saint-Germain, unico altro club a presentare un’offerta scritta per lui, non hanno convinto Eriksen, che preferisce essere leader e protagonista all’Inter che comprimario a Parigi. E ora Marotta tratta con il presidente del Tottenham, Daniel Levy.

La distanza tra domanda ed offerta, scrive La Gazzetta dello Sport, non è minima: Levy chiede 20, Marotta offre 8-10. I 10 milioni di scarto, però, possono essere colmati attraverso dei bonus o, in alternativa, l’inserimento di una contropartita tecnica. Il nome di Vecino sembrava mettere d’accordo tutti, ma ora la pista sembra essersi raffreddata. In ogni caso, la trattativa potrebbe subire un’accelerata verso il fine settimana.

