Mercato – Eriksen atteso a Milano nelle prossime ore: contro il Cagliari sarà a San Siro

Quella che all’inizio sembrava essere la classica suggestione inarrivabile di mercato, per via in questo caso delle numerose concorrenti sia per gennaio che per giugno, sta per trasformarsi in un’operazione vera e propria. L’Inter nelle prossime ore avrà infatti Christian Eriksen a titolo definitivo, regalando ad Antonio Conte quel top player che era solo stato sfiorato la scorsa estate e che il tecnico si augura possa fare la differenza all’interno del proprio schieramento.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, mentre l’agente rimarrà a Londra per definire gli ultimi dettagli dopo il sì del Tottenham all’offerta di 15 milioni più 5 di bonus di ieri pomeriggio, Christian Eriksen dovrebbe imbarcarsi nelle prossime ore su un volo per Milano. Il calciatore diverrà presto ufficialmente un nuovo acquisto dell’Inter e già domenica dovrebbe essere a San Siro per la sfida tra i nerazzurri e il Cagliari.

