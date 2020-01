ESPN – Arsenal su Kurzawa, contatti per gennaio: francese accostato anche all’Inter

Dopo essere stato accostato a diverse squadre, il futuro di Layvin Kurzawa sembra ora avvicinarsi in maniera netta all’Inghilterra. Secondo quanto riporta ESPN, infatti, l’Arsenal di Mikel Arteta avrebbe preso contatti sempre più fitti per portarlo oltremanica già a gennaio, nonostante il suo contratto con il Paris Saint-Germain scada a giugno, e gli permetta quindi di firmare a parametro zero tra una quindicina di giorni.

I Gunners hanno evidentemente bisogno di un terzino nell’immediato, motivo per cui avrebbero preso questa decisione di acquistarlo già in inverno. Il nome di Kurzawa era stato accostato anche ad alcuni club italiani (Inter, Milan, più timidamente Juventus), tutti alla ricerca di un laterale. La pista italiana, a dire il vero, non si era però mai scaldata particolarmente.

