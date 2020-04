ESPN – Aubameyang è avvisato: “E’ tra i migliori al mondo, deve lasciare l’Arsenal!”

Sarà con ogni probabilità il mercato degli attaccanti quello della prossima estate. A prescindere se saranno gli scambi a dominare o meno la scena tra i club, ci sono diversi centravanti in odore di partenza che, per effetto domino, potrebbero scatenare una vera rivoluzione tra squadre. Su tutti, ad esempio, a stimolare i desideri di mezza Europa c’è senz’altro Pierre-Emerick Aubameyang, attaccante dell’Arsenal in saldo per via della scadenza del contratto nel 2021, sul quale si nasconde anche l’interesse dell’Inter. Da parte del ragazzo non c’è stato fin qui alcun segnale per il rinnovo e gli indizi per un addio da Londra a fine stagione ci sono tutti.

Anche il presidente della Federcalcio gabonese, Pierre Alain Mounguengui, ha voluto dare il suo consiglio all’ex Borussia Dortmund ai microfoni di ESPN: “Non dico che l’Arsenal non sia ambizioso, ma i Gunners non hanno ambizioni alte quanto quelle di altri club in Europa. Quindi, se Pierre potesse ottenere un contratto in un club più ambizioso, troverebbe sicuramente il suo posto lì. A livello individuale è tra i migliori calciatori al mondo, il consiglio che gli do è di continuare a lavorare e attirare l’attenzione dei club più grandi e ambiziosi”.

