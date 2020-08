ESPN – Messi, il City studia il colpo del secolo. Per il futuro pronto un contratto negli Stati Uniti

Il Manchester City sogna la possibilità di organizzare il colpo di mercato del secolo. La formazione britannica è infatti la squadra in pole position per prelevare l’attaccante del Barcellona Lionel Messi, che nella giornata di ieri ha espresso la volontà di lasciare la società Blaugrana nel quale è cresciuto e divenuto il calciatore più forte al mondo. Stando a quanto riportato da Espn, l’argentino avrebbe espresso la volontà di aiutare la squadra di Pep Guardiola nella vittoria della Champions League, prima di chiudere la sua carriera negli Stati Uniti.

Messi spesa che non sia necessario esercitare l’onerosa clausola da 700 milioni, auspicando nel buon senso della società catalana, da cui ritiene di potersi liberare a zero. Per lui, dopo un triennio nei Citiziens, ci sarebbe la possibilità di muoversi oltreoceano nei New York City, che condividono la proprietà con il club britannico.

