L’Inter si prepara a blindare Esposito: l’agente dell’attaccante oggi in sede per discutere il rinnovo

Dall’essere aggregato in prima squadra, al primo gol in maglia nerazzurra contro il Genoa, passando per l’esordio in Champions League. Sebastiano Esposito, nonostante la giovanissima età, sta crescendo sempre più alle spalle di grandi campioni del calibro di Lukaku, Lautaro Martinez e Sanchez.

A testimonianza della grande considerazione da parte di Antonio Conte e di quanto la società punti sul classe 2002, la volontà dell’Inter di blindare l’attaccante. E stando a quanto riportato da Sky Sport, l’agente di Esposito, Augusto Carpeggiani, si è recato quest’oggi nella sede dei nerazzurri. Motivo? Le discussioni riguardanti il rinnovo del contratto dell’attaccante.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!