Esposito-Inter, insieme fino al 2025! Rinnovo e prestito: la strategia di Marotta

Nel reparto offensivo dell’Inter al momento ci sono solo due certezze in attesa di capire quale sarà il futuro di Lautaro Martinez. Una porta il nome di Romelu Lukaku, l’altra quello di Sebastiano Esposito. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la prossima estate sarà importantissima per il baby talento nerazzurro che compirà 18 anni il 2 luglio: di conseguenza potrà essere siglato il rinnovo di contratto con l’Inter dopo dopo la firma sul primo accordo da professionista siglato un anno fa.

L’Inter ha già raggiunto un accordo con il giocatore: un quinquennale con scadenza nel 2025 dopo che da minorenne ha potuto sottoscrivere al massimo triennali. Nonostante il poco minutaggio concesso da Conte dopo il rientro di Sanchez, nulla è cambiato, però, nei piani dell’Inter, che anzi adesso vuole soltanto individuare quale sia l’opzione migliore per proseguire la sua carriera. Possibile un trasferimento in prestito per garantirgli spazio, visibilità e continuità.

