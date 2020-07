Che ne sarà di Esposito? Tra rinnovo e prestito: l’Inter valuta cosa fare

Da quando il campionato è ripartito Sebastiano Esposito ancora non ha visto il campo. Anzi, ripensando un po’ alla parabola del talento classe 2002, sembra che il meglio sia arrivato quando i 18 anni erano più lontani.

Poi c’è stato un rallentamento. Non lo ha aiutato nemmeno l’infortunio al retto femorale della coscia destra, senza il quale Conte gli avrebbe dato spazio in Europa League. Rientrato il 27 febbraio, nel ritorno a San Siro si è visto solo per 17 minuti. Nel frattempo, scrive Tuttosport, non è arrivato nemmeno il rinnovo del suo contratto.

Ora, nel momento più caldo della stagione, pare tutto congelato. Qualche difficoltà c’è, con l’Inter che ha offerto un contratto da 450 mila euro di ingaggio a stagione, mentre l’entourage dell’attaccante puntava a un ingaggio stile-Pinamonti da un milione.

La sensazione è che, anche per il rinnovo, la situazione si risolverà. Visto che l’Inter ha comunque un accordo con il giocatore fino al 2022 e che Esposito non ha intenzione di lasciare Milano. Inter e Esposito non si separeranno a breve, ma prima o poi si valuterà se rimarrà come quinta punta nel roster di Conte o se, durante la prossima sessione di calciomercato, verrà mandato in prestito a crescere in un club in un club che gli garantisca minutaglie.

