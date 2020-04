Estadio Deportivo – Il Betis torna su Joao Mario e sfida due club europei: fissato il prezzo d’asta

Joao Mario resta una pedina fondamentale per l’Inter in vista della prossima finestra di mercato. Il centrocampista portoghese, attualmente in prestito al Lokomotiv Mosca, è tornato nel mirino di diversi club europei dopo la rinascita in Russia e così l’Inter è pronta a monetizzare dalla sua cessione.

Secondo quanto riportato da Estadio Deportivo, il Real Betis è tornato sull’ex Sporting CP dopo averlo sondato nelle passate sessioni di mercato. Il Lokomotiv Mosca non sarebbe intenzionato ad esercitare il diritto di riscatto a 18 milioni e potrebbe proporre all’Inter un nuovo accordo sulla base di 15 milioni di euro.Il Betis dovrà non soltanto vedersela con i russi ma anche con il Marsiglia.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!