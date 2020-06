Eurorivali – Deyverson lascia il Getafe, non ci sarà in Europa League

Il prossimo avversario europeo dell’Inter sarà il Getafe. L’Europa League riprenderà il 5 agosto e gli ottavi di finale si giocheranno in gara secca. La squadra di Bordalas ha però perso due pedine in vista del match: Antunes e Deyverson.

L’attaccante brasiliano – riporta Marca – è in prestito dal Palmeiras non concluderà la stagione al Getafe. Dopo la non convocazione con il Real Valladolid Deyverson tornerà in Brasile dove deciderà il suo futuro. Il suo obiettivo è comunque quello di continuare a giocare in Spagna ma non lo farà per questa stagione. Conclude così la sua stagione al Getafe con sette presenze ed una rete.



