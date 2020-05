Ex Inter, avventura in Brasile per Quaresma? Il Botafogo ci pensa

37 anni ma ancora tanta voglia di dire la sua: Ricardo Quaresma continua ad essere un pezzo pregiato per il calciomercato internazionale. L’ex giocatore dell’Inter – con cui ha vinto anche il Triplete – è ora in forza al Kasımpaşa, in Turchia, ma presto potrebbe provare per la prima volta l’esperienza in Brasile.

Come riporta il sito AS infatti il Botafogo è alla ricerca di un innesto di spessore internazionale, tanto da essere sulle tracce – come ha confessato il vice presidente del club Ricardo Rotenberg – di Arjen Robben. Tra i nomi sondati c’è anche quello di Quaresma che dunque potrebbe affacciarsi ad una nuova realtà: il calcio sudamericano.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!