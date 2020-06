Ex Inter – Banega rimarrà al Siviglia fino a fine stagione: niente Arabia Saudita?

Vado o non vado? No, non vado. Eder Banega ha sciolto le riserve sul futuro. Il centrocampista argentino ha deciso di concludere la stagione con il Siviglia. Rimandata così la partenza per l’Arabia Saudita. Ad attenderlo ci sarà l’Al-Shabab, con il quale ha già firmato un contratto. L’ex nerazzurro ha però scelto di onorare la maglia del Siviglia fino all’ultima partita ufficiale che la formazione di Lopetegui disputerà.

I MOTIVI – La decisione presa da Banega trova risposta in due motivazioni. La prima è quella più romantica. Il 31enne di Rosario vorrebbe lasciare la città andalusa con un titolo, come ha fatto nella stagione 2015-16. Stagione in cui, dopo aver vinto l’Europa League, ha indossato la maglia interista. Possibilità che potrebbe replicarsi, dacché il Siviglia è in piena corsa per il titolo. Corsa ostacolata dalla Roma, con la quale gli spagnoli dovranno vedersela agli ottavi di finale in uno scontro diretto il 5 o 6 agosto. L’altra ragione, invece, è più pratica. A causa del coronavirus, il campionato saudita è stato fermato e dovrebbe riprendere per agosto. Due piccioni con una fava. A riportarlo è As.



