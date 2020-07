Ex Inter – De Boer-Atlanta, è addio: “Un’esperienza magnifica”

È terminata dopo due stagioni l’avventura di Frank De Boer in MLS. L’allenatore ex Inter – dopo essersi seduto sulla panchina dell’Atlanta United nel dicembre del 2018 – conclude la sua esperienza dopo un 3° posto ed una U.S. Open Cup.

A dare l’annuncio è stato lo stesso club a seguito degli ultimi risultati deludenti, come riporta vi.nl. “Sono grato per l’opportunità che mi è stata data. Allenare in MLS che vivere ad Atlanta è stata una grande sfida ed un’esperienza meravigliosa”, ha commentato De Boer dopo l’addio.

