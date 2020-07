Ex Inter – Eder ha voglia di Italia, anche il Benevento tra le pretendenti

Dopo l’esperienza all’Inter l’attaccante italo-brasiliano Eder è volato per provare l’esperienza del campionato cinese, ed è attualmente in forza allo Jiangsu Suning, club di proprietà del gruppo Suning. Come riporta il quotidiano Tuttosport nell’edizione odierna però l’ex nerazzurro è pronto al rientro in Italia.

Sono tante infatti le squadre interessate al suo profilo e pronte a piazzare il colpo di mercato: Fiorentina, Bologna e – notizia delle ultime – anche il Benevento. Il club appena neopromosso infatti ha visto sfumare il colpo Remy ed ha intenzione di fiondarsi su Eder per costruire una squadra competitiva in vista della prossima stagione.

