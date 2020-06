Ex Inter, Keita: “Premier League un grande campionato, una sfida per tutti”. Nuova sfida in arrivo?

Solo una stagione all’Inter per Keita Baldé. Un campionato, lo scorso, non esaltante ma alcune reti fondamentali per la squadra come contro l’Empoli nell’ultima giornata di Serie A che permise alla compagine di Luciano Spalletti di raggiungere la Champions League.

Ora è in forza al Monaco ma, ai microfoni di Sky Sports, sembra avere già in mente una nuova sfida: “Sono nato in Spagna e cresciuto a Barcellona ma non ho mai giocato nella Liga spagnola. Nella mia carriera ho vestito maglie in Italia ed in Francia al Monaco, mi piacerebbe sperimentare ed affrontare nuove sfide. La Premier League è un grande campionato ed è una sfida per tutti i giocatori”.



