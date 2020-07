Ex Inter – Nagatomo lascia il Galatasaray: è addio tra le lacrime

L’impegno che mette in campo Yuto Nagatomo non è mai stato secondo a nessuno. Per tutti gli anni in cui ha giocato con la maglia dell’Inter il difensore giapponese è stato uno degli ultimi a mollare, ragion per cui alcuni tifosi nerazzurri lo ricordano ancora con affetto.

Le strade dell’Inter e di Nagatomo ora si sono separate ed il calciatore è andato in forza al Galatasaray dove ha lasciato un bellissimo ricordo. Sì perché anche l’avventura in Turchia è finita ed ora il giapponese è svincolato. L’addio è stato però davvero toccante: Nagatomo ha infatti salutato tra le lacrime la squadra e l’allenatore, ora è un calciato svincolato e potrà essere un protagonista nella finestra di calciomercato. Ecco le immagini:



