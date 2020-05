Ex Inter, Senna Miangue nel mirino del VVV-Venlo

Potrebbe ripartire dall’Olanda la carriera di Senna Miangue: il difensore ex Inter non riesce a trovare spazio dopo aver lasciato la Primavera nerazzurra ed ora è pronto al rilancio. Durante le esperienze con le maglie di Cagliari e Standard Liegi, il giocatore naturalizzato congolese ha collezionato pochissime presenze ed il club olandese VVV-Venlo potrebbe rappresentare il suo trampolino per il rilancio.

Come riporta il quotidiano De Limburger infatti, da poco nel mondo della Eredivise, la società ha messo gli occhi sul difensore ed attualmente occupa il 13 posto in classifica.



