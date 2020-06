Express – L’Inter non molla Kurzawa: sfida a Chelsea e Atletico Madrid. E su Marcos Alonso…

L’Inter rimane interessata a Layvin Kurzawa, esterno sinistro francese in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain. Secondo quanto riportato dal portale britannico Express, la dirigenza nerazzurra monitora il giocatore al pari di Chelsea e Atletico Madrid.

La dirigenza dei Blues lo considera l’alternativa numero uno a Ben Chilwell del Leicester ma in settimana sarebbero stati avviati i primi contatti con l’entourage di Kurzawa. Uno scenario che riguarda da vicino l’Inter non solo per l’interesse in comune nei confronti del francese, ma perché l’eventuale arrivo di un altro esterno sinistro a Londra significherebbe ancor di più che Marcos Alonso e Emerson Palmieri siano destinati a lasciare il Chelsea a fine stagione. Due nomi da tempo sul taccuino di Marotta.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!