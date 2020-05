Fabio Capello consiglia Lautaro: “Meglio che resti in Italia”

Lautaro Martinez è diventato il giocatore più chiacchierato in Europa. Se a stagione in corso si parlava della sua tenacia e della tecnica, ora si parla continuamente del possibile trasferimento al Barcellona. Il giocatore pare essere contento del passaggio in blaugrana ma ha sempre ricordato anche al suo agente di non voler forzare la mano con l’Inter. Il giovane attaccante argentino sta ricevendo complimenti da tutte le parti, ed ora arrivano anche quelli di un ex allenatore che stima il numero dieci nerazzurro. Fabio Capello, intervistato da Cadena SER, ha consigliato a Lautaro di rimanere in Italia, all’Inter.

Restare quindi: “Glielo consiglio. Raggiungere ora il Barcellona e giocarsi il posto con Suarez non è facile. Come giocatore è molto bravo. Ha tutto: qualità, velocità e rapidità nella conclusione. E poi è un combattente”. La voglia del giocatore è quella di raggiungere il connazionale e pluripremiato Lionel Messi, occasione più unica che rara, data anche l’età che avanza della Pulce. Al momento pare che il Barcellona non riesca però ad accontentare le richieste della dirigenza nerazzurra. Dalla clausola non ci si muove. Chissà se il Toro seguirà i consigli dell’ex allenatore del Real.

