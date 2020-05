Fabrizio Romano: “Inter molto avanti per Tonali, ma l’operazione non è conclusa. La Juve resta in agguato”

E’ sempre testa a testa tra Inter e Juventus, non solo in classifica ma anche sul mercato. Nerazzurri e bianconeri continuano a sfidarsi colpo su colpo, pronti a non risparmiarsi soprattutto quando si tratta di giovani talenti italiani. Come nel caso di Sandro Tonali, centrocampista classe 2000 ed obiettivo più ambito al momento, sul quale negli ultimi giorni l’Inter ha operato un netto sorpasso sulla Juve. Come confermato dal giornalista Fabrizio Romano su Twitter, il club di Zhang è al momento in vantaggio, anche se ci vorrà ancora un po’ di tempo prima che l’operazione possa andare definitivamente in porto.

Questo il tweet del cronista, in risposta ad una curiosità di mercato sottoposta da parte di un utente: “Ti rispondo senza problema! L’Inter è molto avanti per Tonali ma non è ancora un’operazione conclusa tra club. E la Juve non ha intenzione di mollarlo, sta continuando a lavorarci. Ma oggi, l’Inter è in vantaggio. Poi è metà maggio e ci vorrà ancora un po’ per il traguardo”.

