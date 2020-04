Fabrizio Romano: “Pogba? Inarrivabile per l’Inter. Moses può tornare al Chelsea”

C’è sempre tanta curiosità intorno alle mosse di mercato che l’Inter potrà fare nei prossimi mesi. A causa dell’inedita situazione che tutto il mondo sta vivendo, però, le incognite in questa fase non sono certamente poche. Il noto giornalista Fabrizio Romano, sulle pagine di calciomercato.com, ha comunque cercato di far chiarezza rispondendo alle domande formulate dai tifosi nerazzurri in merito alle possibili strategie di mercato del club interista.

Jesus Corona potrebbe essere l’esterno tutta fascia che cerca l’Inter?

“Ritenuto troppo offensivo, non è una prima scelta”.

Moses sarà riscattato dall’Inter?

“Se non si finirà il campionato, con così poche presenze, è complesso. Più no che sì ad oggi”.

Dybala all’Inter è una possibilità? Magari uno scambio di plusvalenze con Icardi se non dovesse essere riscattato?

“Dybala rimane alla Juventus e rinnoverà il suo contratto”.

L’Inter potrebbe trattare Lucas Vazquez?

“Non è il classico esterno a tutta fascia che vuole Conte”.

Dalla Spagna dicono che Conte voglia Vidal e Pogba all’Inter: è vero?

​”Pogba è inarrivabile a queste condizioni, mentre Vidal è un’idea che potrebbe tornare ma al momento non più una priorità per l’Inter. Le scelte definitive verranno comunque fatte più avanti”.

Adama Traoré è un obiettivo dell’Inter?

“Esterno forte ma da 4-3-3 non da 3-5-2 nei piani dell’Inter, dunque al momento no”.

Emerson piace alla Juve?

“Molto, piace alla Juve come all’Inter. Ma il Chelsea chiedeva 40 milioni a gennaio: i due club ci stanno lavorando ma costa tanto”.

