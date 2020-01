Faggiano: “Abbiamo chiesto Esposito un mese fa, non è in uscita. Darmian? Ne parleremo avanti”

Beccato dai giornalisti all’uscita della sede dell’Inter, il direttore sportivo Daniele Faggiano ha raccontato i motivi della sua visita alla società nerazzurra. Nell’incontro, stando alle parole dei dirigente del Parma, è stato ribadito che al momento Sebastiano Esposito non è in uscita, mentre nessun riferimento è stato fatto nei confronti di Matteo Darmian, per il quale i discorsi riprenderanno in futuro. Il direttore ha poi raccontato di aver incontrato un agente grazie alla concessione di un ufficio da parte dell’Inter.

Queste le sue parole rimbalzate su calciomercato.com: “Sinceramente, avevamo un giocatore che dovevamo sistemare con l’Inter, ma non era Esposito. Fin quando non decidono loro di farlo uscire non se ne parla. E poi mi sono visto con un procuratore e mi hanno prestato l’ufficio. E’ la verità, con l’Inter non abbiamo parlato di Esposito perché per adesso non è in uscita. Se esce noi ci siamo. Darmian? Ecco, ci tengo a dire che non siamo venuti a parlare di Darmian. E’ un giocatore tutto nostro e in avanti si vedrà, ma non si è parlato di questo. L’Inter è pure impegnata in altre cose. Margini per Esposito? Purtroppo no, ci interessava un mese fa e ne avevamo parlato. Normale che se ne parli con l’infortunio di Inglese. Esposito l’ho chiesto un mese e mezzo fa, ma non è in uscita. Abbiamo ottimi rapporti con loro ed eventualmente sanno dove trovarci”.



