Faggiano: “Radu in scadenza, servono regole chiare sul mercato. Darmian? Difficile da trattenere”

Sarà una finestra di calciomercato davvero anomala. Il direttore sportivo del Parma, Daniele Faggiano, ha provato a fare chiarezza ai microfoni di Sky sui temi più caldi che tengono banco in Serie A: “Il calciomercato resterà lo stesso, cambia l’economia della società, come i progetti e i programmi. Dobbiamo inventarci qualcosa per cercare di fare le squadre con i bilanci penalizzati. Spero ci sia più amicizia tra i club per gli scambi”.

I casi Kulusevski e Radu: “Sono a scadenza, ma non devo essere io a convincerli a restare anche dopo la fine del contratto. Non capisco perché debbano essere i dirigenti a trovare un accordo se la stagione non è finita ma se la Juventus dovesse dire a Kulusevski di non giocare perché dovrebbe farlo con la maglia del Parma. Servono regole chiare che vadano bene per tutti“.

Big sul mercato: “Non sarà semplice trattenere gente come Darmian e Bruno Alves. Abbiamo altri giocatori importanti, penso che le big li hanno già notati”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!