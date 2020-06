Favre: “Hakimi? Spero possa restare, ma vedremo a fine stagione”

Chiedere all’Inter di Antonio Conte quanto determinante possa essere Achraf Hakimi, anche in un match delicatissimo di Champions League come quello giocato a Dortmund da dentro o fuori contro i nerazzurri. Nonostante il ruolo di esterno a tutta fascia, il laterale marocchino quella partita l’aveva indirizzata verso la rimonta con una doppietta che ha lasciato interdetta la formazione nerazzurra, al punto da stregare la dirigenza interista grazie al suo talento. Anche per questo motivo, tra i club sulle tracce del calciatore di proprietà del Real Madrid, c’è l’Inter.

A proposito del futuro del terzino destro, leggiamo le parole pronunciate dal tecnico del Borussia Lucien Favre, nella conferenza stampa odierna: “Hakimi e Sancho? Vedremo al termine della stagione. Naturalmente ci saranno giocatori che partiranno, ma noi speriamo che possano restare. Avete già menzionato due giocatori il cui futuro è incerto. Certo, potrebbero restare con noi, il che sarebbe fantastico per me. Ma vedremo cosa fare, in difesa, centrocampo o attacco. E soprattutto sugli esterni”.

