Fedele frena: “Non c’è l’accordo tra Mertens e l’Inter, Gattuso ha fatto una richiesta clamorosa a De Laurentiis”

Enrico Fedele, ex procuratore sportivo, ha parlato nel corso della trasmissione Il Bello del Calcio, del futuro di Dries Mertens, sempre più vicino all’Inter. Queste le sue dichiarazioni: “Ho una notizia clamorosa. Non è assolutamente vero che il belga andrà all’Inter, che ci sia stato già uno scambio di documenti tra il club nerazzurro e l’agente del calciatore. Tutto falso. Mertens non ha ancora trovato l’accordo con la compagine allenata da Antonio Conte”.

L’ex agente di Fabio e Paolo Cannavaro, ha poi rivelato un particolare retroscena: “Il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso, ha fatto una richiesta a De Laurentiis. ‘Presidente, dammi anche 100, 200.000 euro in meno sul contratto, ma non vendermi Dries Mertens’. Quella di Gattuso è stata una supplica. De Laurentiis vuole accontentare il suo allenatore. Non è detto che il belga vada via da Napoli…”.

