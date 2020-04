Fiorentina, Castrovilli dribbla tutti: Inter in corsa e Napoli respinto da Commisso

Nella sua prima stagione in Serie A, ha già stregato tutti. Gaetano Castrovilli è diventato l’oggetto del desiderio di molte squadre italiane, che stanno studiando il momento giusto per tentare l’affondo su di lui. È il calciatore italiano ad aver dribblato di più in campionato, secondo solo a Jeremy Boga. Le sue doti da tuttocampista, sono state evidenziate in questa stagione, dove ha collezionato 23 presenze e 3 gol, ma soprattutto ha trasformato il centrocampo della Fiorentina, dando il giusto mix di qualità e quantità. Dopo una stagione in Serie B alla Cremonese, è stato riscattato dalla squadra viola per poco più di un milione di euro. Ora il suo valore sembra aumentato in modo esponenziale, diventando anche uno dei giocatori più interessanti della Nazionale Italiana.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, vari top club hanno messo gli occhi sul centrocampista pugliese, Juventus ed Inter su tutti. Il prezzo è decisamente importante, considerato che a gennaio Commisso avrebbe rifiutato un’offerta di 40 milioni di euro dal Napoli. La società nerazzurra, che è interessata anche all’altro pezzo da novanta della squadra toscana Federico Chiesa, potrebbe decidere di fare sul serio per il calciatore classe ’97, in una operazione che andrebbe studiata nei minimi dettagli per battere la concorrenza già spietata.

