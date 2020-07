Foschi: “Cavani farebbe comodo all’Inter ma è troppo caro per l’Italia. Il colpo di settembre? Tonali”

Rino Foschi, ex direttore sportivo del Palermo, si è concesso ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per parlare di Edinson Cavani. Fu proprio lui a portare in Italia l’attaccante uruguaiano poi esploso in maglia rosanera, oggi parametro a zero di lusso sul mercato.

Ecco le sue parole: “Se tornerà in Italia? Chiede 12 milioni netti a stagione per due anni. Questa serie A non può permettersi il lusso. A meno che..”.

A meno che? “Via Lautaro farebbe comodo all’Inter, ma io dico che farebbe al caso anche della Juve: a 33 anni è ancora integro. Lo vedrei bene con CR7 e Dybala”.

Il colpo di settembre: “Tonali vedo che piace a tutti, è bravo. Ovviamente anche Zaniolo è al top: è un peccato che la Roma lo venda se non supera le difficoltà”.

