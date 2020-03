France Football – Da Barcellona pronti 90 milioni per Lautaro: l’Inter alza il prezzo

Sta diventando sempre più insistente il corteggiamento del Barcellona per Lautaro Martinez. Anche in Francia, il rinomato quotidiano online France Football, ha svelato alcuni importanti retroscena della trattativa con l’Inter. Il club blaugrana, diviso anche dalla tentazione di un ritorno di fiamma su Neymar, in caso di assalto al centravanti argentino ha già in mente di partire con una proposta non troppo elevata, vale a dire intorno a 90 milioni di euro.

La società del gruppo Suning, che reputa già insufficienti i 111 milioni della clausola sul contratto del ragazzo, dinnanzi ad una simile offerta avrebbe pochi problemi a rispedire tutto al mittente. Tra l’altro non va sottovalutato il precedente tra le due società degli ultimi mesi. Sebbene i tentativi nei confronti di Arturo Vidal, grande pallino di Antonio Conte, il Barcellona ha sempre fatto muro. Così, in caso di offerta dei blaugrana per Lautaro Martinez, l’Inter vorrebbe riprendersi la personale rivincita sugli spagnoli.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!