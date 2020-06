France Football rivela: “Colloqui Lacazette-Arsenal: in caso di rottura Inter pronta all’assalto”

In vista del possibile addio di Lautaro Martinez, uno dei nomi circolati in orbita Inter resta quello di Alexandre Lacazette. Il centravanti dell’Arsenal è in scadenza nel 2022 e France Football ha rivelato che prossimamente il giocatore si incontrerà con la dirigenza dei Gunners. Il succo dell’incontro sarà incentrato sulle prospettive del club: qualora il management degli inglesi non gli garantisse un posto centrale nel progetto, il centravanti francese potrebbe decidere di andarsene.

Il periodico francese, inoltre, afferma che in tal caso Atletico Madrid ed Inter sarebbero pronte all’affondo. Il costo del cartellino di Lacazette dovrebbe aggirarsi intorno ai 40 milioni di euro: una cifra abbordabile per un calciatore di quel livello, soprattutto, in casa Inter, a fronte di un enorme incasso derivato dall’eventuale cessione di Lautaro.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!