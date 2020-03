Dall’Inghilterra – Telles, spunta il Chelsea: Blues pronti a liberare Marcos Alonso ed Emerson Palmieri

Alex Telles, terzino sinistro attualmente al Porto, potrebbe essere la chiave per il Chelsea per liberarsi di Marcos Alonso o Emerson Palmieri, con l’Inter pronta al blitz. Secondo quanto riporta il quotidiano inglese The Sun, infatti, l’ex nerazzurro avrebbe rifiutato il prolungamento di contratto con i Dragoni, con Lampard che starebbe pressando la dirigenza dei Blues per averlo.

A Bola afferma come il classe ’92 abbia già chiarito la sua intenzione di lasciare il Portogallo in estate. Il contratto di Telles scade nel 2021 ed è ormai chiaro che il Porto cercherà di monetizzare alla fine della stagione per evitare di perderlo a costo zero. Il Chelsea potrebbe tentare l’affondo per vari motivi: su tutti, la rivoluzione che Frank Lampard vorrebbe attuare a giugno, con Marcos Alonso ed Emerson Palmieri in bilico.

Entrambi, come ormai noto, piacciono molto sia ad Antonio Conte che a Beppe Marotta. Proprio Telles, dunque, potrebbe agevolare l’addio di uno dei due esterni, che abbraccerebbero volentieri l’ex tecnico della Juventus. Nelle scorse ore, secondo i media lusitani, anche il ds bianconero Paritici avrebbe chiesto informazioni su Telles, con la stampa spagnola che ha parlato di accordo tra la Vecchia Signora e il club lusitano.

