Futuro Lautaro, il Governo spagnolo avvisa: “Attenzione in più verso le spese di chi chiede l’ERTE”. Assist all’Inter?

Così come tutti gli stati d’Europa sono stati costretti a fronteggiare l’emergenza sanitaria portata dal Coronavirus, altrettanti dovranno poi superare quella economica, diretta conseguenza di quella medica, che è già cominciata e continuerà a scatenarsi nei prossimi mesi. Ogni paese ha avanzato le proprie proposte: la Spagna, in particolare, ha istituito l’ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo), ovvero un provvedimento che consente alle imprese, in caso di necessità, di sospendere i contratti dei propri lavoratori al fine di evitare un collasso economico delle stesse.

Ebbene, in Catalogna anche il Barcellona ha fatto richiesta di usufruire dell’ERTE, sebbene lo abbia fatto per tutti i suoi dipendenti ad eccezione di quelli della prima squadra di calcio. Essi infatti, come reso noto ormai da diverse settimane, hanno trovato un accordo comune che prevede un taglio degli stipendi milionari dei calciatori, che permetterà alla società di usufruire dei soldi risparmiati per pagare tutti i salari degli altri dipendenti dello staff. I blaugrana, quindi, sono convinti di non avere motivo di essere preoccupati, poiché la loro richiesta di ERTE non riguarda la prima squadra di calcio. Ad ogni modo, quindi, il Governo esaminerà comunque nel dettaglio la loro situazione, e in caso di problemi, anche la trattativa per Lautaro Martinez potrebbe esserne influenzata.

