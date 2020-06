Futuro Lautaro, l’avviso di Tuttosport: “A fine stagione può prendersi le sue responsabilità e uscire allo scoperto”

Sebbene l’Inter resti tranquilla, il futuro di Lautaro Martinez resta appeso a due fili. Il primo riguarda la sua volontà che, in un senso o nell’altro, potrebbe far svoltare definitivamente la trattativa. Il secondo, invece, è nelle mani del Barcellona, che pagando la clausola rescissoria presente nel suo contratto può portarlo via da Milano indipendentemente dalla volontà di Antonio Conte&Co. Attualmente però, come ribadito da più fonti, la volontà dei blaugrana è provare a chiudere la trattativa senza passare per la dispendiosissima via della clausola.

A questo proposito, secondo quanto scritto dall’edizione odierna di Tuttosport potrebbe essere proprio Lautaro ad aiutare il Barcellona a riuscire nel proprio intento. Qualora il Toro scegliesse in via definitiva la Spagna come suo futuro, infatti, al termine della stagione potrebbe assumersi le responsabilità del divorzio (‘aiutando’ anche la dirigenza dell’Inter a far metabolizzare l’evento alla tifoseria) e dichiararlo apertamente. Peraltro, in caso di partenza potrebbe riuscire dove il connazionale Icardi non è riuscito: ovvero salutare dopo aver vinto un trofeo.

