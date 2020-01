VIDEO – Gabigol annuncia il ritorno al Flamengo: “Lo faccio per il bene di tutti”

E’ ormai affare fatto tra Inter e Flamengo per il passaggio di Gabigol: il centravanti sta per tornare ufficialmente in Brasile, stavolta però a titolo definitivo. La presenza dei dirigenti del club rubro-negro a Milano negli ultimi giorni è risultato evidentemente decisivo, con lo stesso centravanti ad anticipare la notizia sul suo profilo Instagram

Nel video postato dall’ormai ex nerazzurro, queste le parole inserite dal centravanti brasiliano: “Una nazione che mi ha abbracciato. Qui viviamo intensamente, ci appassioniamo, sorridiamo, soffriamo, esultiamo, alziamo trofei. Se è per il bene del Flamengo, io resto”.