Gabigol-Flamengo, altro che accordo. Marotta: “Siamo aperti ad ogni soluzione”

Di certo, al momento, c’è solo che il futuro di Gabigol non sarà all’Inter. O meglio. Domani scadrà il prestito dell’attaccante brasiliano al Flamengo dopo una stagione spettacolare e tornerà nei fatti ad essere un calciatore nerazzurro, ma solo fino a quando gli uomini mercato interisti non troveranno il giusto acquirente per l’ex Santos.

Nei giorni scorsi più volte si è parlato di un’intesa già raggiunta con lo stesso Flamengo, ma intervistato da GloboEsporte è stato direttamente l’Ad dell’Inter Beppe Marotta a smentire: “Siamo aperti a tutto. Disponibili. Ma ancora non c’è alcun accordo”.

In ogni caso continua a filtrare un certo ottimismo in casa Flamengo, mentre da parte dell’Inter c’è la disponibilità a cedere allo stesso club brasiliano. Le trattative proseguiranno nei prossimi giorni con l’obiettivo di chiudere attorno ai 20 milioni di euro, mentre resta soprattutto il nodo legato all’ingaggio percepito dal calciatore: 3 milioni di euro a stagione, cifra pesante per le casse dei vicecampioni del mondo.

