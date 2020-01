Gazzetta conferma: lunedì il giorno di Eriksen all’Inter

Ormai ci siamo. La trattativa per Christian Eriksen all’Inter è arrivata alle battute conclusive e da tutte le parti arrivano conferme sull’accordo ormai chiuso tra la dirigenza nerazzurra e il Tottenham. La Gazzetta dello Sport sul suo sito fa il punto della situazione con gli ultimi aggiornamenti, annunciando che lunedì sarà il giorno dello sbarco del danese a Milano.

Restano alcuni dettagli da sistemare, che saranno rivisti dopo la partita di domani tra gli Spurs ed il Southampton. Il club londinese approfitterà del weekend per portare avanti le trattative per l’acquisto di un altro centrocampista con cui sostituire il danese, che ormai da giorni ha l’accordo con l’Inter e attende solo il via libera per cambiare squadra e ripartire ufficialmente per una nuova avventura. A Milano, sponda nerazzurra.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!