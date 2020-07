GdS – L’agente di Dzeko in sede a Trigoria: la verità sul suo futuro

Non dovrebbero esserci grossi dubbi su quello che sarà il futuro di Edin Dzeko. Sebbene gli accostamenti delle ultime settimane ad Inter e Juventus, il centravanti bosniaco continuerà con ogni probabilità ad occupare l’attacco della Roma anche per la prossima stagione. La volontà del ragazzo e della dirigenza giallorossa sembra essere la stessa: continuare insieme per altri anni a far gioire i propri tifosi.

Come rivelato da La Gazzetta dello Sport, la visita dell’agente Silvano Martina di ieri presso la sede della Roma, è da ricondurre esclusivamente a motivi amministrativi e burocratici. Nulla a che vedere con il mercato, insomma, per la felicità dei tifosi giallorossi. Il noto procuratore sportivo ha infatti incontrato sì Dzeko, ma non Guido Fienga, ceo del club. Segno, questo, che non ci sono trattative in ballo: l’attaccante bosniaco partirà solo in caso di offerta irrinunciabile.

