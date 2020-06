GdS – Barcellona in rosso e Lautaro in stand-by: ora l’Inter progetta il rinnovo

Tutto fermo, aspettando svolte decisive. Congelato, per ora, l’affare Lautaro Martinez che coinvolge Inter e Barcellona in chiave mercato. Come riportato nel dettaglio da La Gazzetta dello Sport, al momento le manovre dei catalani sembrerebbero bloccate, con i dirigenti blaugrana costretti ad osservare il tempo scorrere inesorabile verso il 7 luglio, giorno in cui scade la clausola da 111 milioni di euro per l’acquisto dell’argentino.

A rovinare ulteriormente i piani del Barcellona ci ha pensato Javier Tebas, numero uno della Liga, deciso nel voler monitorare i conti dei catalani, costretti ad un rientro economico da ben 271 milioni di euro. Mercato di scambi in vista, con il profilo di Lautaro che appare ancor più distante rispetto alle differenze minime in termini di domanda ed offerta delle ultime settimane.

La rosea traccia nello specifico anche il punto in chiave interista, con il presidente Zhang che ha assecondato fin qui i desideri del calciatore, tentato da Messi. Ora però, con i conti ancor più in rosso del Barcellona, anche il numero uno della Beneamata ragiona in ottica rinnovo: firma al più presto, già a partire dall’8 luglio, per prolungare il contratto in scadenza nel 2023. Un ritocco importante che supera nettamente gli attuali 1,5 milioni percepiti dall’argentino: un nuovo matrimonio, per allontanare definitivamente le tentazioni.

