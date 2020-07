GdS – Braccio di ferro tra Inter e Manchester United per Sanchez: i nodi della trattativa

Il tempo stringe e la distanza aumenta. Date le prestazioni convincenti di Alexis Sanchez, l’Inter ha deciso di puntare su di lui anche per la prossima stagione. Ed ecco allora che la società nerazzurra cerca di arrivare alla fumata bianca con il Manchester United, detentore del cartellino del cileno. Fumata bianca che però sembra ancora lontana. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i Red Devils hanno recentemente rifiutato l’ultima proposta nerazzurra. Sul piatto, la Beneamata aveva messo un accordo ponte. Che significa? Che Sanchez sarebbe rimasto in maglia nerazzurra fino ad agosto, quindi fino al termine della stagione.

Ma il club inglese continua a complicare i piani interisti per il prossimo mercato. Il Manchester ha infatti risposto picche sia al rinnovo del prestito, sia ad un possibile acquisto del cartellino da parte di Marotta e Ausilio. L’amministratore delegato sport e il direttore sportivo dovranno presentare un’offerta almeno vicino ai 15 milioni, cifra alla quale lo United è sceso dagli iniziali 20.

In attesa di capire che ne sarà del futuro, Sanchez si concentra sul campo. Questa sera (ore 21:45) partirà ancora una volta titolare contro il Napoli. Una gara importante per il campionato, ma anche necessaria per andare su di giri in vista dell’impegno contro il Getafe di mercoledì prossimo, ad oggi l’ultima gara in maglia nerazzurra.

