GdS – Brozovic verso il rinnovo: l’Inter lo blinda con un quadriennale

Anche se l’Inter continua a trattare Sandro Tonali e sembra effettivamente essere a buon punto sia con il calciatore che con il Brescia, dall’altra parte non vuole comunque correre il rischio di lasciarsi scappare Marcelo Brozovic. Di fronte alle ultime voci di mercato provenienti specialmente dall’Inghilterra dove il Liverpool è stato più volte accostato al calciatore, il club nerazzurro vuole blindare il croato riconoscendogli un nuovo contratto dove sarà rimossa la clausola rescissoria da 60 milioni di euro.

Per l’ex Dinamo Zagabria secondo La Gazzetta dello Sport è pronto un quadriennale da 4 milioni di euro a stagione, con un aumento di mezzo milione rispetto ai 3,5 attualmente percepiti. D’altronde, dopo aver rischiato di perderlo due anni fa nella finestra di gennaio, l’Inter si è resa conto di avere tra le mani un grande tesoro. Trasformato da Spalletti in regista davanti alla difesa, Brozovic nelle ultime stagioni si è reso assolutamente indispensabile per il gioco nerazzurro, divenendo tra i calciatori più importanti.

Non solo per la qualità di gioco che offre alla squadra, ma anche per capacità in fase di interdizione affinata specialmente sotto la guida di Antonio Conte. Del resto, va sottolineato che nelle classifiche per chilometri percorsi durante il campionato, il centrocampista croato risulta essere quello che corre di più in Serie A con una media di 12.523 metri a partita. Insomma, un centrocampista completo su cui l’Inter continuerà a puntare nei prossimi anni.

