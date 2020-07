GdS – Brozovic e Skriniar, ma non solo: l’Inter valuta offerte per i big

Se rivoluzione sul mercato dovrà essere in casa Inter, allora anche di fronte a grandi offerte per i propri big il club nerazzurro dovrà necessariamente fare delle serie riflessioni. Se calciatori come Milan Skriniar e Marcelo Brozovic sino a poche settimane fa erano quasi incedibili, adesso – alla luce degli ultimi risultati ottenuti in campionato dalla formazione di Antonio Conte – tutti i calciatori sono in discussione e dovranno dimostrare di meritare la maglia in quest’ultimo periodo della stagione.

Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport questa mattina, verranno praticamente ascoltate offerte per tutti. La diagnosi è quella di un gruppo con scarsa personalità, abituato a ‘non vincere’. Per questo motivo Antonio Conte ha bisogno di portare in squadra volti a lui familiare come Arturo Vidal, che in campo riflettono la sua mentalità e soprattutto abituati a gestire la pressione nei momenti chiave di una stagione.

