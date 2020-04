GdS – Cavani si offre all’Inter, ma il PSG tenta in extremis un biennale

Dall’Inter degli argentini potrebbe presto diventare quella degli uruaguagi. Se venisse confermata nei prossimi giorni la trattativa sotto traccia con Edinson Cavani, i nerazzurri potrebbero infatti ritrovarsi ben tre connazionali la prossima stagione, sempre a patto che sia Diego Godin che Matias Vecino siano disposti a restare un altro anno. Ma secondo quanto scritto questa mattina da La Gazzetta dello Sport, gli agenti dell’attaccante che il prossimo 30 giugno andrà in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain hanno proposto l’ex Napoli al club di Viale della Liberazione.

Dopo i contatti già avvenuti la scorsa estate, la dirigenza interista anche stavolta ha ascoltato volentieri le ragioni messe sul piatto dagli agenti di Cavani. In effetti, dopo la chiusura per Giroud e la concorrenza per Mertens, l’uruguagio potrebbe diventare il nome buono per rimpiazzare la partenza di Sanchez destinato al ritorno dal prestito al Manchester United. Lo stesso United che insieme all’Atletico Madrid rappresenta comunque una grossa insidia nei confronti dell’Inter per arrivare a Cavani.

Senza dimenticare, infine, che anche il Paris Saint Germain sta cercando in tutti i modi di convincere l’attaccante a restare in Francia, proponendo ancora un biennale con cifre però più basse rispetto a quelle percepite attualmente. In caso di firma, però, verrebbe messo in discussione il riscatto parigino per 70 milioni di euro nei confronti di Mauro Icardi: un altro incentivo per spingere l’Inter ad affrettare i tempi e mettere a segno il colpo Cavani.

scrolling="no">

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!