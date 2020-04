GdS – Crollano le valutazioni in tutta Europa: da Vidal ad Aubameyang, le occasioni di mercato per i nerazzurri

Il calcio giocato è fermo, ma non si può dire lo stesso per le trattative di mercato. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, le occasioni per le prossime finestre di calciomercato si sprecano: dalla Premier League alla Liga, passando per Bundesliga e Ligue 1, molti big sono “a prezzo scontato”. Se alcuni sono veri e propri sogni irrealizzabili, altri potrebbero presto finire sul taccuino della società nerazzurra.

INARRIVABILI – La prossima estate e quella successiva segneranno la fine dei contratti per svariate stelle di caratura mondiale. Qualche esempio? A giugno 2020 andranno in scadenza i vari Sanè, Aguero, Suarez, Sergio Ramos ed anche un certo Lionel Messi. Nomi apparentemente intoccabili per i nerazzurri, così come quelli di Pogba, Sancho, Ter Stegen, Mbappé e Neymar, in scadenza con le rispettive squadre nel 2021. Alcune occasioni, però, sono alla portata della dirigenza meneghina.

FARI SPAGNOLI – Ormai non si tratta più di una novità: il Barcellona brama Lautaro Martinez. L’Inter non vorrebbe privarsi della sua stella, ma potrebbero cedere nel caso in cui venissero offerte contropartite stuzzicanti: Vidal e Rakitic sono in orbita da diverso tempo, ma un nome nuovo potrebbe essere quello di Ousmane Dembélé. L’ala francese, falcidiata dagli infortuni, sta trovando meno spazio del previsto: un sondaggio in vista potrebbe non essere così sorprendente. A Madrid, invece, cercano nuove sistemazioni sia Isco che James Rodriguez: Zidane non punta su di loro, con le valutazioni che sono crollate rispettivamente a 50 e 40 milioni di euro.

BREXIT – Anche in Inghilterra le possibili occasioni di mercato non mancano. Oltre ai (quasi) inarrivabil Pogba ed Aguero, sono in rotta con le loro compagini anche Emerson Palmieri ed Aubameyang; il terzino ex Roma potrebbe scatenare una sfida di mercato tra Inter e Juventus, mentre l’attaccante dei Gunners sarebbe una valida alternativa in caso di partenza di Lautaro, direzione Barcellona.

IN FRANCIA E GERMANIA – I fantasisti in uscita dalla Ligue 1 fanno gola non solo in Italia: sono i vari Depay, Di Maria, Draxler e Thauvin. In Germania, invece, tiene banco l’esodo dal Bayern Monaco: oltre a Neuer ed Alaba, anche Thiago Alcantara sembra prossimo ad un addio alla Bundesliga. Che Antonio Conte non lo richieda per la prossima estate?

