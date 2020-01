GdS – Da Giroud e Llorente ad Aranguiz, l’Inter sembra avere le idee chiare: il mercato è chiuso

Salvo clamorosi colpi di scena, in questi ultimi giorni di calciomercato l’Inter non farà ulteriori operazioni in entrata: secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza nerazzurra e Conte hanno deciso di reintegrare in rosa Matias Vecino e di puntare su Sebastiano Esposito alle spalle di Lautaro, Lukaku e Sanchez come quarto attaccante.

Scelte che così chiudono le porte ad un possibile arrivo in nerazzurro di Giroud e Llorente: il francese è stato a lungo corteggiato ma ora ha visto la trattativa arenarsi proprio sul più bello. Nulla da fare neppure per Aranguiz, centrocampista cileno in scadenza col Bayer Leverkusen, su cui l’Inter aveva preso informazioni.

