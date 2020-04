GdS – Da Icardi e Perisic a… Godin: l’Inter a caccia del tesoretto sul mercato. Quanti milioni in ballo!

In attesa di conoscere quali saranno le nuove modalità per la prossima finestra di calciomercato, la dirigenza dell’Inter è al lavoro da tempo per ricavare un importante tesoretto da reinvestire nell’acquisto di top player. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, un grande aiuto potrebbe arrivare dai tre big partiti l’estate scorsa: grazie ad Icardi, Perisic e Nainggolan le casse nerazzurre possano essere riempite copiosamente per potere investire in grande.

Su tutti Maurito e il suo riscatto in ballo con il Psg fissato a 70 milioni di euro: cifra al momento in bilico, perché prima dello stop per il coronavirus tra Icardi e i parigini la relazione sembrava in una fase piuttosto in salita. Poi c’è Ivan Perisic, il Bayern Monaco per riscattarlo deve versare 25 milioni e i segnali arrivati da Monaco nelle ultime settimane sono molto positivi. L’Inter punta ad avere una bella entrata anche da Radja Nainggolan, ora in prestito secco al Cagliari. I rossoblù stanno pensando alla conferma, visto il rendimento di nuovo ad alti livelli del Ninja, anche se i 4,5 milioni che Radja deve avere da Suning per altri due anni spaventano un po’ il numero uno del club Giulini. Con i rossoblù c’è pure in ballo la scadenza della seconda rata da 25 milioni per il riscatto obbligatorio di Barella, quindi Nainggolan potrebbe servire ad abbassare il prezzo.

Occhi puntati in uscita anche su Joao Mario e Valentino Lazaro. Il centrocampista portoghese è rinato alla Lokomotiv Mosca e il suo riscatto vale 18 milioni. La conferma in Premier dell’esterno austriaco, andato a gennaio al Newcastle, vale invece 23-24 milioni. La partenza di Diego Godin potrebbe alleggerire infine di tanto il bilancio visto che l’Inter andrebbe a risparmiare circa 20 milioni.

